Латыпов: хотим соревноваться с сильнейшими спортсменами мира
- РИА Новости
«Конечно, мы скучаем по международным стартам и хотим бегать как и раньше — соревноваться с сильнейшими спортсменами мира.
Время идёт, мы не молодеем, поэтому хочется использовать нынешнее время для того, чтобы реализовать себя. Верим, что в скором времени мы вернёмся», — приводит слова Латыпова ТАСС.
IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Латыпов назвал свою цель на Югорский лыжный марафон.