Латыпов: хотим соревноваться с сильнейшими спортсменами мира

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что скучает по международным стартам.
Латыпов: хотим соревноваться с сильнейшими спортсменами мира
  • РИА Новости

«Конечно, мы скучаем по международным стартам и хотим бегать как и раньше — соревноваться с сильнейшими спортсменами мира.

Время идёт, мы не молодеем, поэтому хочется использовать нынешнее время для того, чтобы реализовать себя. Верим, что в скором времени мы вернёмся», — приводит слова Латыпова ТАСС.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Латыпов назвал свою цель на Югорский лыжный марафон.

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