Латыпов надеется побороться с Устюговым на Югорском лыжном марафоне

Российский биатлонист Эдуард Латыпов назвал свою цель на Югорский лыжный марафон.

«Цель — получить удовольствие! Мне очень нравится бегать марафоны, рад что смогу пробежать с такими сильными спортсменами, лыжными мастодонтами.

Для меня одна задача — побороться с Сергеем (Устюговым). Моя главная задача — постараться навязать какую-то борьбу, чтобы мне было интересно и ему, надеюсь, тоже», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

7 и 8 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт десятый Югорский лыжный марафон. Участие в нём уже подтвердили многие из сильнейших лыжников страны, а также биатлонисты сборной России.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов надеется побороться с биатлонистами на Югорском лыжном марафоне.