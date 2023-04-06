Латыпов надеется побороться с Устюговым на Югорском лыжном марафоне

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов назвал свою цель на Югорский лыжный марафон.
Латыпов надеется побороться с Устюговым на Югорском лыжном марафоне
  • РИА Новости

«Цель — получить удовольствие! Мне очень нравится бегать марафоны, рад что смогу пробежать с такими сильными спортсменами, лыжными мастодонтами.

Для меня одна задача — побороться с Сергеем (Устюговым). Моя главная задача — постараться навязать какую-то борьбу, чтобы мне было интересно и ему, надеюсь, тоже», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

7 и 8 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт десятый Югорский лыжный марафон. Участие в нём уже подтвердили многие из сильнейших лыжников страны, а также биатлонисты сборной России.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов надеется побороться с биатлонистами на Югорском лыжном марафоне.

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