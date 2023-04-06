Устюгов: задача на Югорском марафоне — побороться с биатлонистами

Российский лыжник Сергей Устюгов надеется побороться с биатлонистами на Югорском лыжном марафоне.

«Задача — получить удовольствие в первую очередь и побороться с биатлонистами. Ну и с лыжниками — с теми, кто приедет. Загадывать перед марафоном нельзя, но надеюсь на лучшее», — приводит слова Устюгова «Чемпионат».

7 и 8 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт десятый Югорский лыжный марафон. Участие в нём уже подтвердили многие из сильнейших лыжников страны, а также биатлонисты сборной России.

Ранее российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, какую цель ставит перед собой на Югорском марафоне.