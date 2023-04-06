Лэмпард: я рад возможности вернуться в «Челси»

Фрэнк Лэмпард заявил, что рад вернуться в «Челси» в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А ещё я практичный человек. С тех пор как я покинул «Челси», я пошёл другим путём, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона», — приводит слова Лэмпарда BBC.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.

Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что в «Челси» считают, что Лэмпард обладает всеми качествами, чтобы довести клуб до финиша.