Лэмпард: я рад возможности вернуться в «Челси»

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Фрэнк Лэмпард заявил, что рад вернуться в «Челси» в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Лэмпард: я рад возможности вернуться в «Челси»
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«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А ещё я практичный человек. С тех пор как я покинул «Челси», я пошёл другим путём, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона», — приводит слова Лэмпарда BBC.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.

Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что в «Челси» считают, что Лэмпард обладает всеми качествами, чтобы довести клуб до финиша.

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