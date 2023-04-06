В «Челси» считают, что Лэмпард обладает всеми качествами, чтобы довести клуб до финиша

Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бедад Эгбали высказались о назначении Фрэнка Лэмпарда новым временным главным тренером команды.

«Мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам чёткий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим обеспечить все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нужны, чтобы довести нас до финиша», — говорится на официальном сайте клуба.

Специалист будет тренировать команду до конца сезона-2022/23.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Специалист был назначен на пост главного тренера в сентябре 2022 года.

Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год, во время игровой карьеры он провёл 648 матчей в составе лондонцев и трижды становился чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Антонио Конте может вернуться на пост главного тренера «Челси».