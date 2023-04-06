«Челси» начал переговоры о возможном назначении Конте на пост главного тренера

Итальянский специалист Антонио Конте может вернуться на пост главного тренера лондонского «Челси».

По информации The Independent, клуб уже связался с представителями тренера. Если переговоры пройдут успешно, то руководство лично выйдет на Конте с официальным предложением.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Специалист был назначен на пост главного тренера в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард будет тренировать «Челси» до конца сезона-2022/23.