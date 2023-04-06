Президент «Урала»: хотим выиграть Кубок России

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о желании клуба одержать победу в Кубке России.
Президент «Урала»: хотим выиграть Кубок России
  • РИА Новости

«Конечно, мы будем бороться за победу в Кубке России. Хотим пройти как можно дальше. Посмотрим, как всё сложится. Если не хотеть этого, то для чего вообще это всё? Мы выходим, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», который обыграл «Спартак», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Таким образом, в «Пути регионов» остались «Спартак», «Крылья Советов», «Акрон» и победитель пары «Ростов» — «Краснодар». 

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у всех команд, продолжающих бороться за Кубок России по футболу, есть шансы выиграть трофей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить