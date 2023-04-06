Президент «Урала»: хотим выиграть Кубок России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о желании клуба одержать победу в Кубке России.

«Конечно, мы будем бороться за победу в Кубке России. Хотим пройти как можно дальше. Посмотрим, как всё сложится. Если не хотеть этого, то для чего вообще это всё? Мы выходим, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», который обыграл «Спартак», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Таким образом, в «Пути регионов» остались «Спартак», «Крылья Советов», «Акрон» и победитель пары «Ростов» — «Краснодар».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у всех команд, продолжающих бороться за Кубок России по футболу, есть шансы выиграть трофей.