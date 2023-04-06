Лэмпарда назначили исполняющим обязанности главного тренера «Челси»

Фрэнк Лэмпард назначен временным главным тренером английского футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Он будет тренировать команду до конца сезона-2022/23.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Специалист был назначен на пост главного тренера в сентябре 2022 года.

Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год, во время игровой карьеры он провёл 648 матчей в составе лондонцев и трижды становился чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры о возможном назначении Антонио Конте на пост главного тренера.