Родионенко считает, что турниры в Европе по гимнастике будут отменяться из-за россиян

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отметила, что европейские страны начнут отменять соревнования по гимнастике в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
Родионенко считает, что турниры в Европе по гимнастике будут отменяться из-за россиян
  • РИА Новости

«Не могу влезть в голову Моринари Ватанабэ, но он сказал то, что должен был. Понятное дело, что в нейтральном статусе никто из наших спортсменов не поедет, но федерации не пойдут против МОК. Если нас допустят, то европейские страны начнут отменять соревнования», — цитирует Родионенко РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Третьего марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Ранее президент FIG Моринари Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.

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