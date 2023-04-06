В FIG заявили, что защищают права российских гимнастов

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.

«Я защищаю всех гимнасток в мире, как семью. Вот почему я поддерживаю украинских гимнасток и почему я защищаю право российских и белорусских гимнасток, которые не участвовали в СВО, участвовать в соревнованиях», — говорится на сайте FIG.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде.