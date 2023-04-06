В FIG заявили, что защищают права российских гимнастов

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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.
В FIG заявили, что защищают права российских гимнастов
  • РИА Новости

«Я защищаю всех гимнасток в мире, как семью. Вот почему я поддерживаю украинских гимнасток и почему я защищаю право российских и белорусских гимнасток, которые не участвовали в СВО, участвовать в соревнованиях», — говорится на сайте FIG.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее сообщалось, что Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде.

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