Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде
- Моринари Ватанабэ
- AFP
- © Behrouz MEHRI
«Провёл встречу с президентом FIG Моринари Ватанабэ... Призвал поддержать инициативу по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года», — приводит РИА Новости сообщение Ермака, которое он оставил в своём Telegram-канале.
Третьего марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования.