Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

«Провёл встречу с президентом FIG Моринари Ватанабэ... Призвал поддержать инициативу по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года», — приводит РИА Новости сообщение Ермака, которое он оставил в своём Telegram-канале.

Третьего марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования.