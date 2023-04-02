Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования

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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на турниры.
Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Есть плюсы, есть минусы. Хорошо, что МОК хоть что-то сделал. Но понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. Ладно было бы наказывать за что-то. В мире много чего происходит, но только для нашей страны выставляют критерии», — сказал Майгуров в эфире канала «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, как российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о рекомендациях МОК.

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