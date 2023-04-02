Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Есть плюсы, есть минусы. Хорошо, что МОК хоть что-то сделал. Но понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. Ладно было бы наказывать за что-то. В мире много чего происходит, но только для нашей страны выставляют критерии», — сказал Майгуров в эфире канала «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, как российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о рекомендациях МОК.