Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на турниры.

«Есть плюсы, есть минусы. Хорошо, что МОК хоть что-то сделал. Но понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. Ладно было бы наказывать за что-то. В мире много чего происходит, но только для нашей страны выставляют критерии», — сказал Майгуров в эфире канала «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, как российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о рекомендациях МОК.