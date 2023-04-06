Бейл оценил шансы «Крыльев Советов» вылететь из РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о возможном вылете клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Во второй половине сезона у нас было много сложных игр. О возможном вылете команды не думал. Я уверен, что мы наберём очки и не вылетим из РПЛ», — цитирует Бейла РИА Новости.

Команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, в 21 матче набрав 21 очко. «Крылья» находятся в одном шаге от зоны стыковых матчей за право остаться в высшей лиге.

Ранее сообщалось, что Бейл по-русски извинился перед болельщиками «Крыльев Советов» за автогол.