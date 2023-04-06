ПСЖ выставит на трансфер игроков, которые не проявят себя до конца сезона

Советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш выставил ультиматум игрокам перед завершением сезона-2022/23.

По информации Le Parisien, руководитель объявил, что все, кто не проявит себя на поле до конца сезона, будут выставлены на продажу в летнее трансферное окно.

ПСЖ расположился на первом месте в таблице Лиги 1 с 66 очками. Команда потерпела поражение в матче 29-го тура чемпионата Франции от «Лиона» (0:1). В Лиге чемпионов ПСЖ вылетел в 1/8 финала, проиграв «Баварии».

Ранее сообщалось, что в ПСЖ хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе.