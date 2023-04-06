Егорова назвала причину своих промахов в марафоне на чемпионате России по биатлону

Короткая ссылка
Биатлонистка Анастасия Егорова назвала причину своих промахов в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023.
Егорова назвала причину своих промахов в марафоне на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости

«Гонки по сравнению с прошлым годом получились совершенно разные, мы бежали в середине зимы, сегодня условия были намного тяжелее. К сожалению, я не справилась со стрельбой, поэтому упустила победу. Вторая установка была немного кривая, поэтому было неудобно стрелять, из‑за чего были промахи», — приводит слова Егоровой «Матч ТВ».

Виктория Сливко стала победительницей марафона. На восьми огневых рубежах россиянка допустила четыре промаха и финишировала с результатом 1 час 39 минут 9,1 секунды.

Второй стала Анастасия Егорова, допустившая 11 промахов (+2:0,3). Третья — Ирина Казакевич (+2:47,6).

Ранее Ирина Казакевич рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в гонке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить