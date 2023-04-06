Егорова назвала причину своих промахов в марафоне на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Анастасия Егорова назвала причину своих промахов в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023.

«Гонки по сравнению с прошлым годом получились совершенно разные, мы бежали в середине зимы, сегодня условия были намного тяжелее. К сожалению, я не справилась со стрельбой, поэтому упустила победу. Вторая установка была немного кривая, поэтому было неудобно стрелять, из‑за чего были промахи», — приводит слова Егоровой «Матч ТВ».

Виктория Сливко стала победительницей марафона. На восьми огневых рубежах россиянка допустила четыре промаха и финишировала с результатом 1 час 39 минут 9,1 секунды.

Второй стала Анастасия Егорова, допустившая 11 промахов (+2:0,3). Третья — Ирина Казакевич (+2:47,6).

Ранее Ирина Казакевич рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в гонке.