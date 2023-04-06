Казакевич — о марафоне: последние круги думала о том, что лишь бы дойти до финиша

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Ирина Казакевич, занявшая третье место в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в гонке.
Казакевич — о марафоне: последние круги думала о том, что лишь бы дойти до финиша
  • РИА Новости

«Я очень сильно устала, не думала, что будет настолько тяжело. Видимо, это связано с тем, что пошёл снег, была тяжёлая трасса, она очень сложная. До этого, когда я бежала марафон, так не отрубало. Последние круги думала о том, что лишь бы дойти до финиша», — цитирует Казакевич «Матч ТВ».

Виктория Сливко стала победительницей марафона. На восьми огневых рубежах россиянка допустила четыре промаха и финишировала с результатом 1 час 39 минут 9,1 секунды.

Второй стала Анастасия Егорова с отставанием 2 минуты 0,3 секунды. Третья — Ирина Казакевич (+2:47,6).

Ранее Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023.

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