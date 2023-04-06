Малийский защитник «Сочи» Сиссако: не собираюсь покидать команду и страну

Малийский защитник «Сочи» Мусса Сиссако заявил, что настроен завоевать место в основном составе команды.

«Я отлично себя чувствую в России и «Сочи». Всё хорошо. Да, у меня мало игрового времени за клуб, но я должен усерднее работать и пользоваться своими шансами. Не собираюсь покидать команду и Россию. Для меня важно играть в основном составе и ждать момента, чтобы проявить себя на поле», — цитирует Сиссако Sport24.

В сезоне-2022/23 футболист провёл за команду семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил один мяч и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сиссако в €700 тыс.

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