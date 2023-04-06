Источник: «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты»
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Также «Торино» не собирается выкупать арендованного хорватского полузащитника Николу Влашича из английского «Вест Хэма», сообщает Tuttomercato Web.
Отмечается, что «Аталанта» запросила за выкуп россиянина €13 миллионов евро.
Из-за травмы игрок не смог присоединиться к сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.
В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее Миранчук вернулся к тренировкам.