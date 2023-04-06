Источник: «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты»

«Торино» отказался выкупать контракт российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

Также «Торино» не собирается выкупать арендованного хорватского полузащитника Николу Влашича из английского «Вест Хэма», сообщает Tuttomercato Web.

Отмечается, что «Аталанта» запросила за выкуп россиянина €13 миллионов евро.

Из-за травмы игрок не смог присоединиться к сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее Миранчук вернулся к тренировкам.