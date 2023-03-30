Алексей Миранчук возобновил тренировки в «Торино»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вернулся к тренировкам.

Пресс-служба клуба сообщает, что россиянин тренируется по индивидуальной программе.

Алексей Миранчук пропустил матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.

Из-за травмы игрок не смог присоединиться к сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв высказался о ходе восстановления футболиста после травмы.