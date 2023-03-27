Агент Алексея Миранчука рассказал о ходе восстановления игрока после травмы

Агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о ходе восстановления футболиста после травмы.

«Миранчук сегодня прошёл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе. Но динамика восстановления положительная», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Алексей Миранчук пропустил матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.

Из-за травмы игрок не смог присоединиться к сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее в «Торино» заявили, что Миранчук восстановился после травмы.