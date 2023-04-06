Sport: сын Роналдиньо дебютировал за молодёжную команду «Барселоны» в товарищеском матче

Сын Роналдиньо Жоау Мендеш дебютировал за молодёжную команду «Барселоны» в товарищеском матче.

По информации Sport, Мендеш дебютировал за молодёжную команду на Международном кубке Средиземноморья, который в настоящее время проходит в Жироне.

Мендеш ранее находился в академиях «Пари Сен-Жермен», «Крузейро» и «Фламенго».

Роналдиньо провёл за «Барселону» 207 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 70 результативных передач. Также футболист является чемпионом мира, обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Он завершил карьеру в январе 2018 года.

Ранее Мендеш подписал контракт с молодёжной командой «Барселоны».