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Сын Роналдиньо подписал контракт с молодёжной командой «Барселоны»

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Жоау Мендеш, сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо, подписал контракт с молодёжной командой «Барселоны».
Сын Роналдиньо подписал контракт с молодёжной командой «Барселоны»
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Сроки соглашения и детали контракта с 18-летним нападающим не уточняются.

Роналдиньо является чемпионом мира, обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Он завершил карьеру в январе 2018 года.

42-летний бразилец выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. За этот период он стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Жоау Мендеш расторг контракт с «Крузейро» и находится на просмотре в «Барселоне».

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