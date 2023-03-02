Сын Роналдиньо подписал контракт с молодёжной командой «Барселоны»

Жоау Мендеш, сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо, подписал контракт с молодёжной командой «Барселоны».

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Сроки соглашения и детали контракта с 18-летним нападающим не уточняются.

Роналдиньо является чемпионом мира, обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Он завершил карьеру в январе 2018 года.

42-летний бразилец выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. За этот период он стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Жоау Мендеш расторг контракт с «Крузейро» и находится на просмотре в «Барселоне».