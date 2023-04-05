Федерация фристайла России разберётся в инциденте с избиением Набиулина и Добровой

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Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался об избиении чемпиона России по фристайлу Артёма Набиулина и спортсменки сборной России по ски-кроссу Марии Добровой в Сочи.
Федерация фристайла России разберётся в инциденте с избиением Набиулина и Добровой

«Федерация разберётся в этой ситуации. Если нужно, примет меры», — цитирует Курашова РИА Новости

Спортсмены находятся на связи со службой безопасности курорта и пытаются разрешить ситуацию. 5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля. По словам Набиулина, у Марии ссадина на голове, потому что ей о голову разбили бутылку, а фристайлист получил несколько ударов по лицу.

Ранее Набиулин сообщил, что его вместе с Добровой избили в Сочи.

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