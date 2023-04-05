Фристайлист Набиулин сообщил, что его вместе с Добровой избили в Сочи

Чемпион России по фристайлу Артём Набиулин сообщил, что его вместе со спортсменкой сборной России по ски-кроссу Марией Добровой избили в Сочи.

«Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная», — цитирует Набиулина РИА Новости.

По его словам, у Марии ссадина на голове, потому что ей о голову разбили бутылку. Он также отметил, что сам получил несколько ударов по лицу.

«Они были пьяные, я подошёл попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов», — добавил Набиулин.

Спортсмены находятся на связи со службой безопасности курорта и пытаются разрешить ситуацию. 5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля.

Ранее Доброва опровергла информацию о том, что ей разбили голову в отеле в Сочи.