Фристайлист Набиулин сообщил, что его вместе с Добровой избили в Сочи
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная», — цитирует Набиулина РИА Новости.
По его словам, у Марии ссадина на голове, потому что ей о голову разбили бутылку. Он также отметил, что сам получил несколько ударов по лицу.
«Они были пьяные, я подошёл попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов», — добавил Набиулин.
Спортсмены находятся на связи со службой безопасности курорта и пытаются разрешить ситуацию. 5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля.
Ранее Доброва опровергла информацию о том, что ей разбили голову в отеле в Сочи.