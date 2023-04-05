Осинькин надеется на победу «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА в Кубке России

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о настрое команды перед матчем с ЦСКА в Кубке России («Путь РПЛ»).
Осинькин надеется на победу «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы думаем, что матч будем другим. В плане физической формы всё должно быть нормально. Главное, чтобы не было контактных эпизодов. В первом кубковом матче с ЦСКА мы могли надеяться на победу. Сегодня так же», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится 5 апреля в 19:30 мск.

Ранее вратарь «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос, с кем бы ему хотелось сыграть в финале «Пути РПЛ» Кубка России.

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