Помазун оценил возможных соперников по финалу «Пути РПЛ» Кубка России

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Вратарь «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос, с кем бы ему хотелось сыграть в финале «Пути РПЛ» Кубка России.
Помазун оценил возможных соперников по финалу «Пути РПЛ» Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Выиграли — супер! Очень рады. Идём дальше в Кубке. С кем хотелось бы сыграть? Интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», — приводит слова Помазуна «Чемпионат».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

Первая игра между командами закончилась вничью — 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении от «Урала».

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