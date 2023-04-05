Помазун оценил возможных соперников по финалу «Пути РПЛ» Кубка России

Вратарь «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос, с кем бы ему хотелось сыграть в финале «Пути РПЛ» Кубка России.

«Выиграли — супер! Очень рады. Идём дальше в Кубке. С кем хотелось бы сыграть? Интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», — приводит слова Помазуна «Чемпионат».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

Первая игра между командами закончилась вничью — 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении от «Урала».