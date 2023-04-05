Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы
- AFP
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Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.
Напомним, более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборе на Евро-2024. Они утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать факт участия национальной команды в турнире в пропагандистских целях.
Ранее в Белоруссии заявили, что знают о рассмотрении УЕФА вопроса об отборе к чемпионату Европы.