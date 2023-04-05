Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы

Короткая ссылка
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщил, что организация пока отложила рассмотрение вопроса об исключении сборной Белоруссии из отборочного турнира на чемпионат Европы-2024.
Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.

Напомним, более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборе на Евро-2024. Они утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать факт участия национальной команды в турнире в пропагандистских целях.

Ранее в Белоруссии заявили, что знают о рассмотрении УЕФА вопроса об отборе к чемпионату Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить