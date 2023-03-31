В Белоруссии заявили, что знают о рассмотрении УЕФА вопроса об отборе к чемпионату Европы

В Белорусской федерации футбола (БФФ) прокомментировали возможное отстранение от участия в квалификационном турнире чемпионата Европы 2024 года.

«Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета. Дальнейшие комментарии по этой теме возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы БФФ.

Напомним, более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборе на Евро-2024. Они утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать факт участия национальной команды в турнире в пропагандистских целях.

УЕФА перенёс все домашние матчи белорусских сборных и клубов на нейтральные поля. Более того, домашние номинальные игры будут проходить без зрителей.

Соперниками сборной Белоруссии по группе I в квалификации стали команды Швейцарии, Израиля, Румынии, Андорры и Косова.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация футбола и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные.

Вопрос по Белоруссии будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматриваться вопрос перехода в Азию.