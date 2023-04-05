Владелец «Акрона» заявил, что хочет видеть «Спартак» следующим соперником в КР

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Владелец «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос, с кем хочет сыграть его команда после победы над «Динамо» в четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России.
Владелец «Акрона» заявил, что хочет видеть «Спартак» следующим соперником в КР
  • РИА Новости

«С кем бы хотели сыграть дальше в Кубке России? После «Локомотива» и «Динамо» особо непринципиально. Но, наверное, хотелось бы «Спартак» или ЦСКА», — цитирует Морозова ТАСС.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Команда из Тольятти узнает своего соперника после жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что капитан «Динамо» Даниил Фомин принёс извинения болельщикам после вылета из Кубка России.

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