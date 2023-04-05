Капитан «Динамо» Фомин принёс извинения болельщикам после вылета из Кубка России

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение в матче четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России от «Акрона».

«Я хочу извиниться перед болельщиками за эти два домашних матча. Хотелось выиграть, но потеряли важные очки в чемпионате, а сейчас вылетели из Кубка. Сложно, когда не забиваешь пенальти и даёшь фору сопернику», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Команда из Тольятти узнает своего соперника после жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что «Акрон» получит повышенные премиальные за победу над «Динамо».

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