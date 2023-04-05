«Барселоне» следует продать игроков на €200 млн, чтобы выправить финансовое положение

Руководство «Барселоны» составило план действий на ближайшее трансферное окно, чтобы выправить финансовое положение клуба.

По информации Sport, клубу необходимо заработать около €200 млн, поэтому летом команду покинут несколько игроков. Отмечаются, что неприкосновенными в «Барселоне» являются только Рональд Араухо, Педри и Френки де Йонг.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде по делу о денежных выплатах экс-вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре.

Ранее сообщалось, что вопрос об участии «Барселоны» в Лиге чемпионов решат к июню.