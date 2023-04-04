Бывший тренер Павлюченко и Ходыкина заявил, что пара могла распасться ещё до Олимпиады

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Бывший тренер пары Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин Сергей Доброскоков рассказал, что спортсмены могли прекратить совместные выступления ещё до Олимпийских игр в Пекине.

«Они ещё до Олимпийских игр хотели бросить, уговорил их как мог. Всё, что мог, я передал. Каждый выбирает свою дорогу — ребята перешли к Рослякову», — приводит слова Доброскокова ТАСС.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.

Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.

Ранее Энберт прокомментировал информацию о том, что пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась.

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