Бывший тренер Павлюченко и Ходыкина заявил, что пара могла распасться ещё до Олимпиады
«Они ещё до Олимпийских игр хотели бросить, уговорил их как мог. Всё, что мог, я передал. Каждый выбирает свою дорогу — ребята перешли к Рослякову», — приводит слова Доброскокова ТАСС.
4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.
Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.
Ранее Энберт прокомментировал информацию о том, что пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась.