Энберт: Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что-то классное

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт прокомментировал информацию о том, что пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин распалась.

РИА Новости

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