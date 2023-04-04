Энберт: Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что-то классное

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт прокомментировал информацию о том, что пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин распалась.
Энберт: Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что-то классное
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что‑то классное. Это фигурное катание могло нравиться, могло не нравиться, но это всегда было отличающееся катание от всех остальных пар», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.

Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.

Ранее Энберт прокомментировал катание фигуристки Камилы Валиевой.

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