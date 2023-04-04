Энберт: Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что-то классное
- РИА Новости
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«Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что‑то классное. Это фигурное катание могло нравиться, могло не нравиться, но это всегда было отличающееся катание от всех остальных пар», — цитирует Энберта «Матч ТВ».
4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.
Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.
Ранее Энберт прокомментировал катание фигуристки Камилы Валиевой.