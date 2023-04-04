Тарасова считает, что фигуристы Павлюченко и Ходыкин были интересной акробатической парой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин распалась.

«Очень жаль, что распалась такая пара. Мне она запомнилась уникальной девочкой. Они были очень интересной акробатической парой», — цитирует Тарасову ТАСС.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Павлюченко и Ходыкин распалась.

Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.

Ранее Тарасова заявила, что россиян не должно волновать, хотят ли украинские спортсмены участвовать с ними в одних соревнованиях.