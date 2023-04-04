Отец Мичкова перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как вышел из дома

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Стали известны новые подробности исчезновения Андрея Мичкова, отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова.
Отец Мичкова перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как вышел из дома
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации РИА Новости, Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Мичков был трезв, документы и ключи от автомобиля он оставил дома. Спустя 20 минут после ухода он перестал выходить на связь, его телефон был отключен.

В настоящий момент подключены все поисковые структуры Сочи. Полиция изучает камеры видеонаблюдения в районе, где находился Мичков-старший.

18-летний Матвей Мичков — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром. Его признали самым ценным игроком и лучшим форвардом юниорского ЧМ в 2021 году, где он также стал лучшим снайпером и бомбардиром.

Права на Мичкова принадлежат СКА. Он является одним из главных фаворитов драфта НХЛ 2023 года.

Ранее СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова.

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