Отец Мичкова перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как вышел из дома

Стали известны новые подробности исчезновения Андрея Мичкова, отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова.

По информации РИА Новости, Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Мичков был трезв, документы и ключи от автомобиля он оставил дома. Спустя 20 минут после ухода он перестал выходить на связь, его телефон был отключен.

В настоящий момент подключены все поисковые структуры Сочи. Полиция изучает камеры видеонаблюдения в районе, где находился Мичков-старший.

18-летний Матвей Мичков — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром. Его признали самым ценным игроком и лучшим форвардом юниорского ЧМ в 2021 году, где он также стал лучшим снайпером и бомбардиром.

Права на Мичкова принадлежат СКА. Он является одним из главных фаворитов драфта НХЛ 2023 года.

Ранее СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова.