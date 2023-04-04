Источник: экс-президент «Анже» Шабан подозревается в отмывании денег

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Бывший президент футбольного клуба «Анже» Саид Шабан подозревается в отмывании денег.
Источник: экс-президент «Анже» Шабан подозревается в отмывании денег
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  • © Bernard Van Berg / EyeEm

Функционер замешан в деле об отмывании денег организованной бандой, его допрашивает полиция, которую интересуют выплаты по контрактам игрокам, подписанных «Анже» в течение последних двух лет, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что денежные выплаты и комиссионные могли быть произведены нелицензированным агентам.

«Анже» с 11 очками в 29 турах занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от спасительной 16-й строчки на 15 очков.

Ранее голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на решение прокуратуры приговорить нападающего «Урала» Рая Влута к двум с половиной годам лишения свободы.

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