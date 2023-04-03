В Нидерландах считают тюремный срок Влута концом карьеры игрока

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на решение прокуратуры приговорить нападающего «Урала» Рая Влута к двум с половиной годам лишения свободы.

«После отбытия срока он не вернётся в профессиональный футбол. Это может означать конец карьеры Влута. Возможно, Рай сможет отбыть срок после окончания карьеры. Но судья не говорил о том, что это возможно», — цитирует Каптейнса «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что суд Харлема (Нидерланды) приговорил Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом. Также 27‑летнего нидерландца лишили права управления автомобилем на четыре года.