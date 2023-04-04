Сироткин: в текущей политической обстановке у россиян есть возможность выступать в «Формуле-2»

Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин высказался о шансах российских гонщиков проявить себя в «Формуле-1» в нынешней политической обстановке.

«Если мы говорим о наших спортсменах, то у нас есть талантливые ребята, но они находятся сейчас на определённой стадии своей карьеры. К моменту, когда станут готовы выступать в «Формуле-1», пройдёт как минимум несколько лет. И что будет в мире к этому времени, какая политическая ситуация, никто не знает. Сложно загадывать. В текущей обстановке у них есть возможность продолжать выступления, пусть и не так открыто, как хотелось бы, в «Формуле-3», «Формуле-4» и даже в «Формуле-2». Остаётся последний шаг. А до него у нас ещё есть некоторое количество лет, чтобы либо ситуация изменилась, либо мы нашли какое-то решение», — объяснил он в интервью RT.

Ранее Сергей Сироткин оценил шансы российских пилотов Даниила Квята и Никиты Мазепина на продолжение карьеры за рубежом.