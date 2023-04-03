Глебов назвал заслуженным своё удаление в матче «Ростова» с «Торпедо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал об эпизоде с красной карточкой в матче 21-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

«Пошёл в подкат. Думал, что успеваю. Не было мысли, что нанесу травму, выбил мяч. Но получилось так, что попал в ногу. Ещё раз приношу извинения, не было мысли нанести ему травму. Не буду себя выгораживать. Заслуженно», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Глебов был удалён в первом тайме матча за грубый подкат на Иване Енине.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча с московским «Торпедо».