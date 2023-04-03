Агент Миранчука заявил, что футболист готовится к матчу с «Сассуоло» после травмы

Агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что футболист готовится к матчу с «Сассуоло».

«Алексей готовится к предстоящему календарному матчу с «Сассуоло» вместе с командой», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Миранчук пропустил матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.

Из-за травмы игрок не смог присоединиться к сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку попробовать свои силы в Европе.