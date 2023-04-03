Агент Миранчука заявил, что футболист готовится к матчу с «Сассуоло» после травмы
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«Алексей готовится к предстоящему календарному матчу с «Сассуоло» вместе с командой», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».
Миранчук пропустил матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.
Из-за травмы игрок не смог присоединиться к сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.
В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку попробовать свои силы в Европе.