Тихонов — об отмене турниров с участием россиян: нас все пробуют на зуб

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о бойкоте и отмене международных соревнований из-за допуска россиян.

«Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? До сих пор не могут успокоиться», — цитирует Тихонова РИА Новости.

При этом, по его мнению, «в России всё процветает, всё развивается, только начинается подъём экономики».

«Какая конкуренция в хоккее. Мы всё время кивали на Запад, на НХЛ. Но мы же их всех выиграли», — добавил Тихонов.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Франция, Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене турниров по фехтованию в связи с допуском российских и белорусских спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев призвал наложить санкции на федерации, отказывающиеся от турниров с Россией.