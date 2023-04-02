Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Страсбур» в матче Лиги 1

Короткая ссылка
«Монако» на своём поле нанёс поражение «Страсбуру» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Страсбур» в матче Лиги 1
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 4:3 в пользу монегасков.

В составе команды Филиппа Клемана мячи забили Вандерсон (19-я минута), Элисс Бен-Сегир (54-я), Эдан Диоп (58-я), Юссуф Фофана (65-я).

Российский полузащитник Александр Головин записал на свой счёт результативную передачу.

«Монако» с 57 очками занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Страсбур» (26) располагается на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что Головин включён в заявку «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбуром». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить