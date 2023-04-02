Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Страсбур» в матче Лиги 1

«Монако» на своём поле нанёс поражение «Страсбуру» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 4:3 в пользу монегасков.

В составе команды Филиппа Клемана мячи забили Вандерсон (19-я минута), Элисс Бен-Сегир (54-я), Эдан Диоп (58-я), Юссуф Фофана (65-я).

Российский полузащитник Александр Головин записал на свой счёт результативную передачу.

«Монако» с 57 очками занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Страсбур» (26) располагается на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что Головин включён в заявку «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбуром».