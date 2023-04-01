Головин включён в заявку «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбуром»

Тренерский штаб «Монако» опубликовал заявку на матч 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Александр Головин вошёл в список футболистов, которые могут принять участие в предстоящей встрече, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний хавбек сборной России пропустил мартовские товарищеские матчи национальной команды из-за травмы.

«Монако» на стадионе «Луи II» примет «Страсбур» 2 апреля.

Головин в 37 матчах сезона-2022/23 во всех турнирах забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Головина в «Монако».