Стала известна зарплата Головина в «Монако»

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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин зарабатывает в «Монако» €300 тыс. в месяц.
Стала известна зарплата Головина в «Монако»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L'Equipe, Головин является вторым футболистом по уровню зарплаты, уступая только нападающему Виссему Бен-Йеддеру, который получает €650 тыс. в месяц. 

По информации источника, российский хавбек занимает 30-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.

Головин в сезоне-2022/23 в 37 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. В составе сборной России в 45 матчах он забил пять мячей и отдал 13 голевых пасов.

Ранее агент Головина рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

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