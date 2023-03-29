Агент Головина рассказал, как проходит восстановление футболиста от травмы
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«Будем надеяться, что он примет участие в матчах «Монако» после паузы. С сегодняшнего дня Александр должен принимать участие в тренировках в общей группе», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
У 26-летнего россиянина был выявлен дискомфорт в правой приводящей мышце. Он пропустил товарищеские матчи сборной России.
Головин в сезоне-2022/23 в 37 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. В составе сборной России в 45 матчах он забил пять мячей и отдал 13 голевых пасов.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил шансы Головина заиграть в итальянском топ-клубе.