Почётный президент «Баварии» намекнул, что Нагельсман был уволен из-за поездки на лыжный курорт

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс предположил, почему руководство клуба уволило Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.

«Ему не следовало ехать в лыжный отпуск после поражения от «Байера». Если бы он остался в Мюнхене, он мог бы встретиться с руководством, они бы сели и поговорили. И кто знает, что бы тогда случилось», — цитирует Хенесса Bild.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменил Томас Тухель.

Немецкий специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года. 2 апреля «Бавария» под руководством нового тренера обыграла «Боруссию».

Ранее Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера «Баварии».