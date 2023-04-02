Почётный президент «Баварии» намекнул, что Нагельсман был уволен из-за поездки на лыжный курорт

Короткая ссылка
Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс предположил, почему руководство клуба уволило Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.
Почётный президент «Баварии» намекнул, что Нагельсман был уволен из-за поездки на лыжный курорт
  • AP
  • © Martin Meissner)

«Ему не следовало ехать в лыжный отпуск после поражения от «Байера». Если бы он остался в Мюнхене, он мог бы встретиться с руководством, они бы сели и поговорили. И кто знает, что бы тогда случилось», — цитирует Хенесса Bild.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменил Томас Тухель. 

Немецкий специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года. 2 апреля «Бавария» под руководством нового тренера обыграла «Боруссию».

Ранее Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера «Баварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить