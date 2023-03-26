Горецка заявил, что всех шокировало увольнение Нагельсмана

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.

«Я думаю, что это всё ещё трудно переварить. У нас были очень близкие отношения с ним. Я думаю, что это шок для всех. Мы должны верить руководству нашего клуба, что они делают всё возможное», — цитирует игрока Sky Sports.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель.

Отмечается, что немецкий специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.

Ранее Александр Мостовой высказался об увольнении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.