Узнать больше

Горецка заявил, что всех шокировало увольнение Нагельсмана

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.
Горецка заявил, что всех шокировало увольнение Нагельсмана
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Я думаю, что это всё ещё трудно переварить. У нас были очень близкие отношения с ним. Я думаю, что это шок для всех. Мы должны верить руководству нашего клуба, что они делают всё возможное», — цитирует игрока Sky Sports.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель. 

Отмечается, что немецкий специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды. 

Ранее Александр Мостовой высказался об увольнении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить