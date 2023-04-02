Смородская заявила, что Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская признала, что нападающий команды Артём Дзюба заслужил продление контракта.
Смородская заявила, что Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Локомотив» хорошо играл в матче с «Пари НН» — счёт говорит сам за себя. Но не надо так радоваться — уровень чемпионата упал. А Дзюба — молодец, хорошо себя показывает, он заслужил новый контракт», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Александр Мостовой высказался о критиках нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

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