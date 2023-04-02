Даса считает, что «Динамо» в основном хорошо сыграло с «Сочи»
- РИА Новости
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«Я не могу указать точно, что не получилось. Мы провели в основном хорошую игру, создавали много моментов, но не смогли забить», — приводит слова Дасы РИА Новости.
Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ванья Дркушич и Артём Макарчук.
«Сочи» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 35 очков и четвёртая позиция.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины поражения команды от «Сочи».