Даса считает, что «Динамо» в основном хорошо сыграло с «Сочи»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о поражении столичной команды от «Сочи» в матче 21-го тура чемпионата России.

«Я не могу указать точно, что не получилось. Мы провели в основном хорошую игру, создавали много моментов, но не смогли забить», — приводит слова Дасы РИА Новости.

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ванья Дркушич и Артём Макарчук.

«Сочи» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 35 очков и четвёртая позиция.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины поражения команды от «Сочи».