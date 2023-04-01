Йоканович — о поражении от «Сочи»: проблема в первую очередь в нас

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины поражения команды от «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:2).

«Разочарованы игрой и результатом. Нам не хватало скорости. Не могу сказать, что «Сочи» ставил нас в затруднительную ситуацию. Но стоит отметить, что они были достаточно организованы в обороне. Мы сделали им два подарка, после чего они забили. Перевернуть игру было сложно», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

По его словам, нельзя отметить хорошую игру «Сочи», потому что проблема заключалась только в бело-голубых. Он также отметил, что сочинская команда не приложила особых усилий для победы.

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ванья Дркушич и Артём Макарчук.

«Сочи» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 35 очков и четвёртая позиция.

Ранее главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев заявил, что удовлетворён игрой команды.